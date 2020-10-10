В Мадриде и его окрестностях ввели режим ЧП

Как сообщае «Коммерсант» со ссылкой на The Guardian, решение, принятое на заседании совета министров страны, вступает в силу немедленно и будет действовать на протяжении 15 дней с возможностью продления на более длительный срок. В последние две недели в регионе выявлялись 563,8 нового случая заболевания на 100 тыс. населения, в то время как показатель по стране в целом составляет 256,8 на 100 тыс. населения.

До сих пор в этом регионе также действовали определенные ограничения по решению Министерства здравоохранения Испании. Однако региональные власти, несогласные с необходимостью жестких ограничений, подали жалобу в суд, и Высший суд Мадрида отказался ратифицировать эти ограничения, и они утратили свою силу. Несмотря на требования национального правительства страны, региональные власти не стали издавать указы об особых мерах в Мадриде и пригородах, поэтому правительство сочло необходимым ввести режим ЧП, что позволяет продлить ограничения на передвижение в городе и между пригородами. Кроме того, барам и ресторанам предписывается работа с 50-процентной загрузкой и закрытие в 23:00.

Как заявил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья, режим ЧП необходим для защиты жителей Мадрида и предотвращения распространения пандемии в другие регионы. «За последнюю неделю в автономном сообществе Мадрид от COVID-19 умерли 63 человека. Прямо сейчас в больницах региона находится 3361 человек с коронавирусом. В палатах интенсивной терапии за свою жизнь борются 498 человек. Мы можем сидеть сложа руки или мы можем остановить вирус. Политика — это вопрос служения людям и борьбы с вирусом»,— заявил он.