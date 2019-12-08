В Мадриде 2 тысячи человек провели ночь на улице в поддержку бездомных

Около 2 тысяч испанцев приняли участие в акции The World's Big Sleep Out, в рамках которой люди выходят на улицы и ночуют прямо там, выражая солидарность с бездомными. Акция прошла в 50 городах мира. К ней традиционно присоединяются многие знаменитости. Участники собирают пожертвования, которые идут на помощь бездомным и беженцам. В этом году цель - собрать 45,4 млн евро.
В Испании акция проходила в Мадриде. Многие испанцы приехали в столицу из других городов специально, чтобы переночевать на улице. Спали прямо на земле, укрывшись термоодеялами из фольги и просто тёплыми вещами.
По подсчётам активистов, вплотную занимающихся этой проблемой, в Испании сейчас насчитывается 31 тыс. бездомных, 8 тыс. из которых каждый день ночуют на улице. И это гораздо больше, чем насчитал Национальный институт статистики (INE) — 18 тыс. бездомных. Примерно 20% бездомных в Испании - женщины. Ожидаемая продолжительность жизни у этих людей (и мужчин, и женщин) на 20 лет меньше, чем у тех, у кого есть кров над головой.Темы: Общество Мадрид