В Мадриде 2 тысячи человек провели ночь на улице в поддержку бездомных

Около 2 тысяч испанцев приняли участие в акции The World's Big Sleep Out, в рамках которой люди выходят на улицы и ночуют прямо там, выражая солидарность с бездомными. Акция прошла в 50 городах мира. К ней традиционно присоединяются многие знаменитости. Участники собирают пожертвования, которые идут на помощь бездомным и беженцам. В этом году цель - собрать 45,4 млн евро.