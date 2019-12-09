Урдангарина отпустили на праздники домой

Руководство тюрьмы в провинции Авила, где отбывает наказание муж сестры короля Испании Иньяки Урдангарин, разрешило ему провести новогодние праздники в кругу семьи.
Урдангарин, осуждённый за хищения, сможет покинуть тюрьму на четыре дня, сообщает информационное агентство Europa Press со ссылкой на источники в пенитенциарном учреждении. Супруг инфанты Кристины просил семь дней «отпуска».
В Испании некоторые заключенные, у которых есть семьи с маленькими детьми, могут проводить с ними праздники, но не больше 36 дней в год. Однако в каждом конкретном случае решение принимает специальная комиссия. В случае с зятем короля учли тот факт, что он работает волонтером в центре для инвалидов.
Урдангарин находится в тюрьме уже 17 месяцев. Но сидеть ему ещё долго: суд приговорил родственника короля к 5 годам и 10 месяцам заключения.
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