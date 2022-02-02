В Каталонии снова откроются дискотеки

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Власти Каталонии объявили о возобновлении работы ночных развлекательных заведений с 11 февраля. Об этом заявила представитель правительства Патрисия Плаха.
В частности, снова откроются дискотеки, музыкальные бары и танцевальные клубы. При этом для их посещения не будет требоваться ковид-паспорт. Кроме того, власти не станут ограничивать работу этих заведений ни по времени, ни по числу посетителей.
«Сегодня мы можем со всей ответственностью заявить, что рост шестой волны достиг пика, но мы также должны помнить, что пандемия не закончилась», - заявила чиновник.