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Учитель — одна из самых важных профессий. Сколько зарабатывают учителя в Испании?
Зарплата учителя в Испании может варьироваться в зависимости от специализации и региона. Меньше всех зарабатывают учителя в Андалусии (2184 евро в месяц брутто), Арагоне (2150 евро) и Каталонии (2165 евро). А больше всех — в Сеуте и Мелилье (2696 евро), Стране Басков (2558 евро) и на Канарских островах (от 2420 евро).
В старших классах преподаватели получают больше — от 2400 до 3200 евро в месяц.