Ранее предупреждение касалось только яиц Eroski с датами до 1 декабря. 27 ноября испанское агентство по безопасности пищевых продуктов AESAN расширило отзыв. Теперь он охватывает и яйца от кур клеточного содержания, а у некоторых партий дата на упаковке — до 14 декабря. Чтобы проверить яйца, сверьте код на скорлупе, номер партии и дату рядом с надписью consumo preferente.

🌟 2ES4803810 — партии с обозначением 0222F. У Eroski даты с 22 ноября по 13 декабря, у Larrabe — с 22 ноября по 14 декабря.

🌟 3ES4803810 — партии с обозначением 0233F. У обеих марок даты с 22 ноября по 14 декабря.

Яйца из этих партий просят не есть. Если вы купили их в Eroski, их можно вернуть в любой магазин сети и получить деньги обратно.