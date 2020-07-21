В Каталонии короля Испании встретили протестами

Около тысячи человек приняли участие в акции протеста по случаю приезда в Каталонию короля Испании Фелипе и его супруги, доньи Летисии.
На железной дороге между Барселоной и Жироной радикалы жгли покрышки и спровоцировали сбой в расписании поездов. Несколько сотен человек протестовали возле монастыря Поблет, который в ходе своего визита посетила королевская чета.
Фелипе и Летисия, оба в масках, провели в монастыре полтора часа, передаёт информационное агентство Europa Press. Их сопровождал местный аббат Октави Вила. Безопасность обеспечивали полицейские кордоны и специальная бригада Моссос д'Эсквадра. Около 60 протестующих смогли приблизиться к монастырю, от короля их отделяло метров 100. Но дальше их не пустили.
Монархи совершают поездку по испанским регионам и пытаются поддержать местных жителей в непростой экономической ситуации, спровоцированной коронавирусом.Темы: Общество Король Фелипе