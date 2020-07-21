Как теперь ходить в кафе и рестораны? Официальная инструкция

Власти Испании продолжают корректировать правила посещения ресторанов и кафе. В связи с приближением новой волны коронавируса в правительстве опубликовали актуальный список требований.
Если у вас есть какие-либо симптомы COVID-19 (или вы контактировали с таким человеком хотя бы раз за последние 14 дней), оставайтесь дома.
Позвоните заранее и забронируйте столик. Особенно если планируете сходить в ресторан компанией. Сдвинуть столики на месте, без предварительного согласования, не получится.
Перед выходом из дома помойте руки водой и мылом.
Если перед входом в заведение нужно подождать, соблюдайте дистанцию.
Если есть выбор, садитесь на свежем воздухе и в зоне, свободной от курения.
Соблюдайте дистанцию в полтора метра между своими спутниками и между персоналом. Исключение возможно только для тех, кто живёт вместе.
Не сдвигайте столики.
Ограничьте своё перемещение по ресторану.
Перед едой тщательно помойте руки с мылом.
Снимите маску непосредственно перед едой. И старайтесь лишний раз не трогать её.
Помните, что курение подрывает здоровье и может ухудшить прогноз в случае COVID-19.