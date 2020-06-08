В Каталонии готовятся к осенней вспышке COVID-19

Департамент здравоохранения Каталонии готовится к вспышке COVID-19, которая, предположительно, начнётся в октябре и, по прогнозам вирусологов, продлится до апреля будущего года. Об этом говорится в документе Системы скорой медицинской помощи (SEM), обнародованном в минувшие выходные TV3.
В документе подчёркивается, что департамент уже начал подготовку к новой вспышке коронавируса. В ведомстве надеются, что новая вспышка будет не такой смертоносной, как первая, но на всякий случай готовятся к худшему сценарию.
Со своей стороны Профсоюз медсестёр Каталонии заявил о недостаточном увеличении числа младших медицинских работников. В организации утверждают, что Департамент здравоохранения предпочёл общему укреплению штата «многомиллионные» сделки с частными компаниями для предоставления персонала. В качестве примера приводится контракт с компанией Ferroser Servicios Auxiliares на «сопровождение пациентов с подтверждённым диагнозом» на общую сумму 17,7 млн евро. «Мы считаем серьёзной ситуацию, в которой частные компании нанимаются для решения задач, которые могут выполнять государственные службы системы здравоохранения», — отмечают в профсоюзе.
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