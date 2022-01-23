В испанских ресторанах начинают требовать ковид-паспорта

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В разных регионах Испании начинает действовать пропускная система в рестораны и бары: туда теперь будут пускать по ковид-паспорту.
С ноября 13 автономных сообществ ввели такую систему. Между тем Кантабрия и Астурия недавно объявили, что откажутся от неё. В Андалусии, Галисии, Наварре и Ла-Риохе она будет действовать до 31 января. Каталония продлила её еще на две недели, а Валенсийское сообщество и Андалусия еще не установили дату отмены меры.
При этом многие испанцы недовольны введением ковид-паспортов. В ряде регионов прошли акции протеста. В качестве основного аргумента против введения системы пропусков обычно звучит утверждение, что вакцина плохо защищает от распространения нового штамма - «омикрона».