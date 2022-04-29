В Испании выявлен уже 21 случай гепатита неизвестного происхождения у детей 

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По меньшей мере 21 случай острого гепатита неизвестного происхождения у детей был выявлен в Испании с декабря прошлого года. Об этом сообщила в пятницу газета El País со ссылкой на источники.
По ее информации, 18 заболевшим менее десяти лет. В одном случае ребенку потребовалась пересадка печени, и как минимум пять детей были помещены в отделения интенсивной терапии.
26 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что активно исследует случаи острого гепатита неизвестного происхождения. По данным ВОЗ, в мире было подтверждено около 160 случаев. При заболевании наблюдается рост уровня ферментов печени и во многих случаях проявляются желудочно-кишечные симптомы, включая боль в животе, диарею и рвоту.
Источник: ТАСС