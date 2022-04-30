Джонни Депп: Эмбер Херд предпочитала испанское вино

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Актёр Джонни Депп рассказал об алкогольных предпочтениях своей бывшей супруги Эмбер Херд.
«Мисс Херд выпивала, ей нравилось испанское вино Vega Sicilia. Как ей, так и её подругам. Они могла выпить две бутылки за ночь, без проблем», - заявил Депп в суде.
Vega Sicilia — знаменитая испанская винодельня, основанная в 1864 году. Виноградники расположены в провинциях Вальядолид и Алава. Для производства вина используется преимущественно виноград Темпранильо. Вино дорогое. Бутылка самого популярного — Vega Sicilia Unico — стоит примерно 360 евро.