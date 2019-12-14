В Испании усилены меры антитеррористической безопасности

Министерство внутренних дел Испании усилило меры антитеррористической безопасности в связи с наступлением предновогодней поры. 14 декабря в Испании официально начался период праздничных мероприятий, приуроченных к Новому году и Рождеству. Он продлится до 7 января.
Меры антитеррористической безопасности усилены до четвертого уровня. Они распространяются на места массового скопления людей, общественный транспорт, площадки для проведения праздничных мероприятий. Четвертый уровень террористической угрозы, в частности, предполагает выборочные проверки прохожих и транспортных средств в многолюдных местах, на площадях, крупных торговых точках, новогодних базарах, в аэропортах и на железнодорожных станциях.
Усиление полицейского контроля в предновогодние дни - обычная практика в Испании.Темы: Общество