В Испании школьная уборщица выиграла полмиллиона евро в лотерею

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Рождественская лотерея круто изменила жизнь обычной школьной уборщицы из испанской глубинки. 61-летняя жительница муниципалитета Пиносо в провинции Аликанте выиграла 500 тысяч евро, передаёт информационное агентство EFE.
Женщина работает в местной школе уборщицей и, по её словам, пока не собирается увольняться. До пенсии ей осталось пять лет. У неё большая семья: муж, два сына… «Это наш подарок на Рождество. Он уйдёт на оплату многих вещей, например, на дом для моего сына», - рассказала женщина, с трудом сдерживая слезы.
Рождественская лотерея в Испании - особенная. Шансы на выигрыш составляют примерно 1 к 6. Поэтому участвует почти вся страна.