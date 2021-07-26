Средний уровень образования в Испании за последние 10 лет вырос на 12,18%. И разница между регионами, хоть и существует ещё, но постепенно сглаживается. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Уровень образования населения в Испании и её регионах», подготовленного Рафаэлем Доменеком (Университет Валенсии) и Анхелем де ла Фуэнте (организации FEDEA и IAE-CSIC). Одним из главных сдерживающих фактором является необходимость платить за хорошее профессиональное образование. Так, по данным портала https://zaochnik.ru/referat-na-zakaz/, обучение в частных колледжах Испании может стоить от 600 до 18 000 евро за месяц. А бесплатное обучение на уровне вузов вообще практически не предусмотрено. И здесь уже придётся выложить 2-3 тысячи евро за семестр. Впрочем, это меньше, чем во многих других странах Евросоюза. А шанс на бесплатное обучение в Испании предоставляется только круглым отличникам — тем, кто идеально сдал вступительные экзамены.

Согласно исследованию, изменения, зарегистрированные в образовательной структуре за последние шесть десятилетий, носят «ярко выраженный характер». В 1960 году 15% взрослого населения Испании не умели читать и писать, 94% не закончили начальную школу и менее 3% имели какое-либо высшее образование. 60 лет спустя неграмотность практически исчезла, более 70% населения получили хотя бы какое-то среднее образование и около 25% имеют доступ к высшему образованию.

Аналитики также говорят об увеличении почти на 120% средней продолжительности обучения взрослого населения, которая выросла с 4,7 года в 1960 году до 10,4 года в 2019-м. А за последние 10 лет этот показатель вырос с 9,27 года до 10,4, то есть на 12,18%.

В исследовании также отмечается, что неравенство в образовании между регионами существенно сократилось с 1960 года. Особенно заметно это сглаживание происходило в 60-х и 80-х годах прошлого века, а также в начале нынешнего.