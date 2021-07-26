В Испании начинается эпидемия чесотки

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В последние месяцы в Испании резко увеличилось число обращений в медицинские центры с симптомами чесотки — заразного заболевания кожи, которое вызывает чесоточный клещ. Чесотка легко передаётся от человека к человеку, поэтому медики заговорили о «чесоточной эпидемии».
«Заболеваемость чесоткой резко возросла с начала пандемии, и сейчас я наблюдаю больше случаев, чем за всю свою 20-летнюю профессиональную карьеру», - признался дерматолог Микель Касальс из госпиталя Parc Taullí. По его словам, ситуация усугубляется тем, что чесотка считается чем-то постыдным, в чём многие не хотят признаваться. Это мешает своевременной диагностике и лечению и, по мнению доктора, может привести к «катастрофическому» росту заболеваемости.
Эксперт нашёл объяснение такому стремительному развитию «чесоточной эпидемии». По его словам, пандемия и вынужденная изоляция превратила семьи в «маленькие закрытые учреждения», где подобные заболевания легко распространяются.
По статистике, чаще всего чесотку выявляют у студентов, которые живут в одной квартире или общежитии.