В Испании появилась первая лётчица-истребитель

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Лейтенант Элена Гутьеррес стала первой в Испании женщиной, которая села за штурвал истребителя Eurofighter в составе ВВС Испании.
Как сообщают испанские СМИ, ранее девушка уже регулярно совершала полёты с авиабазы Морон-де-ла-Фронтера (Севилья) в качестве летчицы-истребителя, но сейчас официально получила это звание.
Такое событие не обошёл своим вниманием даже председатель испанского правительства Педро Санчес: «Преодолеть барьеры, разбить стеклянный купол, приблизиться к абсолютному равенству между мужчинами и женщинами. Наше общество сделало ещё один шаг на этом пути. Элена Гутьеррес — первая женщина за штурвалом Eurofighter в ВВС. В добрый путь!»