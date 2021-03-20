В Испании подтвердили первую смерть от нового варианта коронавируса

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Андалусия сообщила о первой смерти от нового малоизученного варианта коронавируса из Уганды. Всего в Испании уже подтверждены три случая этого штамма ковида.
Пока угандийский вариант не входит в группу штаммов, которые считаются самыми опасными. Там фигурируют британский, южноафриканский и бразильский. Все силы сейчас брошены на изучение этих разновидностей вируса.
Новый штамм был впервые обнаружен во время двух вспышек в тюрьмах на севере Уганды в августе прошлого года. Вскоре он распространился по стране. Далее угандийский вариант коронавируса был подтвержден в 23 странах, помимо Испании. Среди них Великобритания, Канада и США.
Ученые пока затрудняются сказать, насколько опасна угандийская разновидность ковида.