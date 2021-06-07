В Испании осёл решил стать собакой 

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В испанской Уэльве живёт необычный ослик по имени Галилео. По словам его хозяина, Галилео уверен, что он собака.
Ослика совсем маленьким подобрали на улице. Скорее всего, он потерялся. Его отдали в Муниципальный приют для животных, где он рос вместе с собаками. «К нам его привезли в плохом состоянии. Мы за ним ухаживали, лечили его, прогнали паразитов и сделали все прививки, а еще вживили ему микрочип», - рассказали в приюте.
Вокруг Галилео были одни собаки, и он решил, что тоже один из них. Ослик пытается кусаться и учится лаять. Он ведёт себя совсем как собака, так же играет и двигается, говорит работник приюта, который ухаживает за ним. «Это первый такой случай в нашей практике», - признается он, хотя отмечает, что этого следовало ожидать. «Ослы очень чуткие и очень проницательные. Если осла будут воспитывать как человека с раннего возраста, он в конечном итоге поверит, что он человек», - утверждает он.
Сейчас власти Уэльвы организовали пожертвования для Галилео под лозунгом El burrito feliz («Весёлый ослик»).