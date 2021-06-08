Испанцам начали выдавать цифровые сертификаты о вакцинации против коронавируса

В Испании с понедельника, 8 июня, начали выдавать электронные сертификаты о вакцинации против COVID-19. Об этом сообщил генеральный секретарь по цифровому здравоохранению, информации и инновациям Министерства здравоохранения Альфредо Гонсалес.
"С сегодняшнего дня Испания начинает выдавать жителям нашей страны, которые его запросят, цифровой сертификат COVID-19 Европейского Союза", - цитирует чиновника агентство РИА Новости. Гонсалес добавил, что одновременно Испания начинает признавать сертификаты, выданные в других странах ЕС. "Таким образом, Испания становится одной из первых стран Европейского Союза, которые способны выдать и признать эти цифровые сертификаты ЕС. Мы делаем это более чем за 20 дней до того, когда эти сертификаты будут обязательными - 1 июля", - подчеркнул Гонсалес.
Он напомнил, что цель сертификата - облегчить передвижение граждан в Евросоюзе. Сертификат свидетельствует, что или человеку сделаны прививки одной из вакцин, признанных Европейским агентством лекарственных средств или ВОЗ, или что у человека отрицательный тест на COVID-19 (признаются также тесты на антиген), или что человек выздоровел после болезни. Гонсалес сообщил, что сертификат бесплатный и что его можно получить как лично, так и в электронном виде.
"Этот сертификат будет действительным во всех странах ЕС с 1 июля", - напомнил он, заверив, что "защита персональных данных будет соблюдаться". "Без этого сертификата можно будет путешествовать в ЕС, выполняя санитарные требования. Процесс въезда в страну будет более медленным, могут быть дополнительные меры, такие как контроль и карантины. С цифровым сертификатом въезд в любую европейскую страну будет гораздо быстрее", - заверил Гонсалес.
Электронный сертификат премьер Испании Педро Санчес презентовал в мае на туристической ярмарке Fitur. Он представляет из себя приложение и QR-код. По сути, это доработанная версия приложения Spain Travel Health, которое существует в Испании с конца прошлого года и куда загружаются данные человека, который въезжает в страну, в том числе данные о наличии ПЦР-теста, а также содержится информация о карантинных мерах не только в Испании, но и других странах.
В Испании на сегодняшний день полностью вакцинированы более 11 миллионов человек (население 47 миллионов), хотя бы одну дозу вакцины получили почти 20 миллионов.