В Испании ограничили цены на тесты на коронавирус

Более 22 тысяч испанских аптек с 15 января будут продавать населению тесты для самодиагностики коронавируса по максимальной цене в 2,94 евро, что является «максимально доступной» ценой, к которой пришли в Межминистерской комиссии по ценам на лекарства. Об этом заявила министр здравоохранения Испании Каролина Дариас, сообщает агентство EFE.

Она также сообщила о двух новых соглашениях Комиссии общественного здравоохранения по стратегии вакцинации, которые заключаются в том, чтобы распространить введение бустерной дозы на лиц старше 18 лет и сократить интервал по вакцинации с шести до пяти месяцев.

Ранее штамм «Омикрон» назвали подавляющим вариантом коронавируса в Европе.

Источник: Regnum