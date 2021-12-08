В Испании одобрили вакцинацию детей старше 5 лет

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Власти Испании одобрили вакцинацию детей старше 5 лет от коронавируса, сообщает Минздрав.
"Комиссия по общественному здравоохранению одобрила расширение вакцинации против COVID-19 людей в возрасте от пяти до 11 лет", - заявили в пресс-службе министерства.
"Комиссия общественного здравоохранения одобрила вакцинацию этих возрастных групп, чтобы уменьшить уровень заболевания в этой группе населения и передачу инфекции в семейной среде, в учебных заведениях и в окружении. В этой связи комиссия подчеркивает важность защиты детей этого возраста не только от заболевания на острой фазе, но также от возможных будущих последствий и от постоянного синдрома COVID-19", - говорится в сообщении министерства.
В Испании зарегистрированы 3,3 миллиона детей в возрасте от пяти до 11 лет, сейчас именно в возрастной группе младше 12 лет отмечается самый большой уровень заражения COVID-19 (421 случай на сто тысяч населения за две недели).
25 ноября Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило использование вакцины Pfizer в возрасте от 5 до 11 лет.
Вакцинация в Испании начнется 15 декабря. Две дозы (объем ампул отличается от взрослой дозы) будут вводиться с разницей в 8 недель.
Вакцина для этой категории начнет поступать в страну с 13 декабря, сообщила ранее министр здравоохранения Каролина Дариас.
Источник: РИА Новости