Слабовидящие тоже смогут насладиться новогодней атмосферой Мадрида

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Разработчики из Мадридского университета имени Карлоса III запустили бесплатное городское приложение Navidad Accesible ("Доступное Рождество"), которое позволяет людям с нарушением зрения вместе со всеми наслаждаться праздничной атмосферой города.
Как сообщает «Европульс», всего в рождественский тур вошла 31 локация, среди которых такие знаковые места, как Пуэрта-дель-Соль, Пласа Майор, Гран-Виа, площадь Испании.
В приложение встроена система звукового описания: она включает в себя аудиозаписи, рассказывающие слушателям о том, что находится перед ними.
Система начинает работать автоматически, когда пользователь у одного из городских рождественских объектов нажимает в приложении поиск по геолокации. Затем включается аудиодорожка, описывающая световые композиции, цвета и ощущения, которые та или иная композиция передает, а также историю ее создания.
Уточняется, что приложение будет обновляться и дополняться локациями ежегодно.