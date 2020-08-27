В Испании обещают награду в тысячу евро за помощь в поимке убийцы котов

Зоозащитники из ассоциации Libera пообещали награду с 1000 евро тому, кто может установить личность живодёра, расправившегося с котом в муниципалитете Xunqueira de Ambía (Оуренсе). В городке проживают около 1300 человек, поэтому сделать это будет несложно.
Кота нашли повешенным на одной из улиц. Зоозащитников особенно возмутил тот факт, что это уже не первый подобный случай в этих местах. Убийцу котов до сих пор не нашли. Если его удастся поймать, по испанским законам ему грозит до 18 месяцев тюрьмы и запрет на профессиональную деятельность, связанную с животными.
«Мы не верим, что никто ничего не видел и слышал в городке с населением меньше 1500 человек. Нас беспокоит это молчаливое соучастие, которые мы наблюдаем во многих подобных населённых пунктах», - говорят в ассоциации Libera.Темы: Общество