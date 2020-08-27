На испанских школьников наденут маски

В Испании учащихся старше 6 лет обяжут надевать маски в классах и школьных автобусах.
Новый учебный год в Испании планируют начать с обычном режиме, но с соблюдением всех мер безопасности. Главной станет обязательное ношение гигиенических масок для всех учеников старше шести лет. Малышам в возрасте от 3 до 5 лет маски также рекомендованы, но по желанию.
Кроме того, всем ученикам в начале дня будут измерять температуру тела. Помещения будут тщательно проветривать и регулярно дезинфицировать.
Многие родители в Испании боятся отправлять своих детей в школу. Министр образования Исабель Селаа считает, что «нулевого риска не существует». «Надо идти в школу. Надо сдавать экзамены. Надо продолжать учебный процесс. К тому же она считает, что «школа — гораздо более безопасное место, чем другие социумы».
Предложенные Мадридом меры одобрили все региональные власти, кроме Страны Басков. Там ещё думают…Темы: Общество