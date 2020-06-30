В Испании начали продавать медицинские маски с рисунками испанских художников

Маски Béjar с дизайном от испанских художников Роберто Торретта, Аны Локинг, Ион Физ и Модесто Ломба имеют высокую фильтрацию вирусов и микробов. Приобрести их можно в магазинах Mango, Adidas и El Corte Inglés.

До пандемии коронавируса производство масок не было развито в Испании, поэтому нехватка этого продукта стала проблемой для населения. Но, как это часто бывает, кризис открыл двери новым возможностям: появились национальные компании, которые стараются справиться с ситуацией в рекордно сжатые сроки.

Fibras Textiles Sánchez S.L. — это один из примеров. Компания, которая уже более 25 лет занимается производством продукции для отдыха, в феврале начала производить маски с высокой степенью защиты. Менеджеры компании увидели ситуацию с Covid-19 в Азии и смогли предвидеть ее развитие в Испании. Они запустили кампанию по производству масок — Mascarillas Béjar, и сегодня она стала крупнейшей в стране фабрикой медицинских масок с производством 30 миллионов защитных изделий в месяц.

Набрав обороты, Mascarillas Béjar также выступила в партнерстве с такими дизайнерами, как Модесто Ломба, Роберто Торретта, Ион Физ и Ана Локинг, и запустила производство масок, которые изготовлены из полипропиленовой ткани вместо текстильной, и — по эскизам испанских авторов.

В то время, как большинство медицинских масок используют 20-граммовый белый фильтр, эти средства защиты имеют 53-граммовый TNT-фильтр. Таким образом, они достигают фильтрации в 99,7% , что повышает эффективность и безопасность продукта и соответствует стандартам UNE-EN14683: 2019 + AC (национальный стандарт Испании).

Кроме того, компания работает в альянсе с испанскими музеями, фондами и галереями и может выпускать маски с изображением некоторых из самых знаковых произведений искусства или характерных мест, таких, как символ Севильи Хиральда или город Сеговия. «Эстетика и здоровье не должны противоречить друг другу, поэтому мы делаем ставку на продукт, который гарантировал бы безопасность и гигиену, но одновременно выбираем испанских дизайнеров, поскольку именно сейчас страна особенно нуждается в талантах», - объясняет Эльза Мартинес, директор по коммуникациям в Mascarillas Béjar.

Она также рассказывает о тяжелой и кропотливой работе, которая проводится в связи с этим проектом. «Бесполезно делать очень красивую маску, если при этом вы не соблюдаете технические и санитарные нормы продукта», - говорит она. По ее словам, им пришлось находить особый механизм, который позволил бы нанести цифровой рисунок на внешний слой маски на последнем этапе ее изготовления. «Это был сложный процесс, потому что надо было удостовериться, что маски прошли все проверки безопасности и будут сертифицированы по европейским и национальным стандартам качества», - говорит она.

«Именно в тот момент, когда мы преодолеваем один из самых сложных и драматических эпизодов нашей общей реальности, мы должны быть более сплоченными, чем когда-либо, и самое лучшее для этого — делать ставку на испанские компании и дизайн», говорит Эльза Мартинес.