В Испании из сексуального рабства освобождены 16 девушек

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В результате совместной операции испанских и румынских властей освобождены 16 девушек, попавших в сексуальное рабство.
Задержаны девять членов этой преступной сети, занимающейся торговлей людьми, которая действовала на территории Испании, Румынии и Великобритании.
Молодых румынок доставляли самолетом на Тенерифе. Там их подсаживали на наркотики и заставляли заниматься проституцией. Кроме того, их шантажировали расправой над родственниками, которые остались в Румынии.