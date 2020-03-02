В Испании число заболевших коронавирусом превысило 120 человек

Министерство здравоохранения Испании в понедельник обновило данные о числе выявленных в стране случаях заражения коронавирусом. Оно превысило 120 человек.
По последним данным, 12 больных с диагнозом «коронавирус» находятся в Андалусии, один — в Астурии, два — на Балеарских островах, семь — на Канарских островах, десять — в Кантабрии, три — в Кастилии-ла-Манче, семь — в Кастилии-и-Леоне, 15 — в Каталонии, 15 — в Валенсии, шесть — в Эстремадуре, 32 — в Мадриде, один — в Наварре и 12 — в Стране Басков. При этом в 11 случаях медики не смогли установить источник заражения.
На пресс-конференции глава Координационного центра по чрезвычайным ситуациям при Минздраве Фернандо Симон заявил, что сейчас ведомство особенно внимательно изучает ситуацию в Мадриде и Стране Басков. В некоторых районах в этих автономных сообществах может быть объявлена опасная эпидемиологическая обстановка.
Людям, которые обнаружили у себя какие-либо признаки вируса, Симон посоветовал не выходить из дома и, по возможности, ни с кем не контактировать, а также использовать средства индивидуальной защиты, в том числе медицинские маски.
Говоря о предстоящих праздничных мероприятиях по случая 8 марта, Симон отметил, что пока необходимости в их отмене нет, но призвал соблюдать «элементарные меры предосторожности».Темы: Общество