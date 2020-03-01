Где в Испании выше вероятность заразиться коронавирусом?

Команда аналитиков из Университета Ровира и Вирхилий (Таррагона) и Университета Сарагосы разработала математическую модель, на основе которой рассчитала риск заражения коронавирусом в той или иной части Испании. Это позволило создать карту и отметить на ней все потенциально опасные регионы.
Самыми опасными признаны Валенсия, Канарские острова, Севилья, Сеговия, Вальядолид, Сарагоса. В меньшей степени — Барселона и Мадрид. В остальных провинциях риск заразиться пока ничтожно мал.
По последним данным, обновлённым в воскресенье утром, в Испании подтверждено 69 случаев заражения коронавирусом. 15 — в Валенсии, 12 — в Андалусии, 10 — в Мадриде, 9 — в Каталонии, 7 — на Канарских островах, 4 — в Эстремадуре, 3 — в Кастилии-и-Леоне, 3 — в Стране Баском, 2 - на Балеарских островах, по одному — в Астурии, Наварре, Кантабрии и Кастилии-ла-Манче.
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