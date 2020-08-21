В Европе набирает силу движение «Любовь — не туризм»

Закрытые из-за коронавируса границы разлучили влюбленных, живущих в разных странах. Чтобы они смогли воссоединиться, было организовано движение Love Is Not Tourism (Любовь — не туризм). Сейчас оно набирает популярность в Европе.
Пары со всего мира требуют предоставить им возможность беспрепятственно летать друг к другу. Это не туристические поездки, а необходимость, говорят они. Идею активно продвигают через социальные сети. Особенно много её сторонников в Дании, Норвегии, Нидерландах, Чехии, Исландии, Австрии, Швейцарии, Финляндии, Германии и Франции.
Европейцам, нашедшим свою любовь на другом континенте, сейчас сложно попасть туда. Особенно тем, кто ещё не успел оформить брак.
Темы: Общество В мире