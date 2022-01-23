В Бильбао прошла акция протеста против ковид-паспортов

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Тысячи человек вышли в субботу на улицы Бильбао, чтобы выразить своё недовольство введением так называемых «ковид-паспортов».
Около 17:00 протестующие собрались в центре города и прошли по главным улицам. В 19:00 толпа собралась возле здания мэрии. В протестах приняли участие не только местные жители, но также приезжие из других регионов: Наварры и Кантабрии.
Протестующие скандировали лозунги против вакцинации и в «защиту прав человека». «Этот паспорт является незаконным и нарушает основные права, прописанные в различных международных договорах», - уверены антиваксеры.