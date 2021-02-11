В Андалусии запретили продажу алкоголя после 18:00

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Власти Андалусии в рамках борьбы с распространением коронавируса решили запретить продажу алкогольных напитков после 18:00, чтобы люди не выпивали на улице, когда закрываются бары. О новых ограничения объявил глава местного правительства Хуанма Морено. Запрет вступит в силу сразу после того, как его опубликуют Официальном вестнике Андалусии (BOJA). А это произойдёт в ближайшие дни.
Запрет действует во всех без исключения торговых точках. Как раз в 18:00 в регионе должны закрываться все питейные заведения, рестораны, кафе. В качестве альтернативы может стать улица, решили, в правительстве, и запретили продавать алкоголь вечером. Кроме того, андалусские власти уверены, что это поможет «в борьбе с алкоголизмом».
Стоит отметить, что ресторанный бизнес давно добивался этой меры. Его представители считают несправедливым тот факт, что их заведения должны закрываться в 18:00, а их клиенты уходят в магазины и скупают там алкоголь.