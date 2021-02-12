Испанские полицейские недовольны качеством вакцины от ковида

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Сотрудники испанской полиции и Гражданской гвардии выразили своё недовольство в связи с тем, что им выделили вакцину против коронавируса от компании Astrazeneca. Их не устраивает её эффективность, которая с трудом дотягивает до 70%.
Напомним, сотрудники правоохранительных органов Испании — следующие на получение прививки от ковида, сразу после медиков и пенсионеров. И этот факт полицейских обрадовал. Но когда они узнали, чем именно их будут прививать, начались жалобы. Так, в профсоюзе Национальной полиции Испании (JUPOL) и профсоюзе Гражданской гвардии (JUCIL) дали понять, что Astrazeneca — не лучший выбор.
«Это похоже на шутку, что полицейским будут колоть вакцину от Astrazeneca. Вакцину, эффективность которой ниже 70%, которую ВОЗ забраковала как бесполезную для некоторых штаммов вируса и которую нельзя вводить людям старше 55 лет», - говорится в сообщении представителя полицейского профсоюза Хосе Бенито.
Помимо Astrazeneca, в Испанию также завозят вакцины Pfizer и Moderna. Их эффективность превышает 90% и они не противопоказаны пожилым людям.