У испанских депутатов проверят телефоны на предмет расистских сообщений

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Суд № 5 испанской Сеуты распорядился провести анализ содержимого личных телефонов двух депутатов от национал-консервативной партии Vox. Полицейским предстоит внимательно прочитать переписку в мессенджере WhatsApp и найти там расистские сообщения в отношении мусульманской общины (если они есть).
Как сообщается в заявлении президента партии «Движение за достоинство и гражданство» (MDyC) Фатимы Хамед, постановление судьи было вынесено в рамках дела, которое было возбуждено после жалобы частных лиц на сообщения, «разжигающие ненависть». Перед судом предстали глава Vox Ceuta Хуан Серхио Редондо и депутат Франсиско Хавьер Руис. Судья, ведущий дело, разрешил полиции «тщательно» проанализировать переписку представителей регионального отделения Vox, поскольку жаловались именно на сообщения, отправленные от группы Gestora Vox, которой управляют лидеры партии.