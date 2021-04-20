У главы автономного сообщества Мадрид появилось собственное пиво

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В Мадриде появилось пиво с портретом главы регионального сообщества Исабель Диас Аюсо.
Ранее в столице уже начали продавать картошку и пиццу с изображением политика. Производители заявляют, что таким образом выражают свою поддержку Аюсо в непростой политической борьбе, а также в знак благодарности за то, что она нашла возможность открыть заведения общепита даже в условиях пандемии.
Пиво «Аюсо» можно попробовать в семи барах и ресторанах испанской столицы.