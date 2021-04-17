В Каталонии предложили ввести права для велосипедистов 

Последние новости Испании на русском языке
Королевский клуб автолюбителей Каталонии (RACC) предложил ввести удостоверения для велосипедистов и пользователей других подобных транспортных средств.
Необходимость получать права повысит общий уровень безопасности на дорогах, считают в RACC. Сейчас, по данным проведенного в Барселоне опроса, 38% велосипедистов вообще не имеют представления о правилах движения.
Эксперты говорят, что Испания сильно отстает по других европейских стран по уровню «велосипедной грамотности». В пример они приводят такие страны, как Франция, Германия, Финляндия, Дания и Нидерланды, где специальное разрешение на вождение велосипеда не требуется, но зато большое внимание уделяется образованию.
Между тем в Израиле уже введны права категории A3 для велосипедов и электросамокатов. Их выдают с 15 лет. Для этого надо сдать теоретический экзамен из 30 вопросов.