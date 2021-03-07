Толпа верующих в Мадриде разозлила известного эпидемиолога

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Эпидемиолог и бывший глава ВОЗ Даниэль Лопес Акунья разразился гневным постом в социальных сетях после того, как увидел в Мадриде толпу верующих. Люди собрались возле базилики Иисуса де Мединасели, чтобы поклониться образу Христа.
По словам Акуньи, при этом не соблюдались никакие меры санитарной безопасности. «Зачем нужно провоцировать такое рискованное поведение людей? Абсолютно безответственно», - написал он в Twitter.
В храме были организованы две очереди: одна — для участия в запланированной мессе, а другая — непосредственно к образу. Вторая была многолюдная, петляла по улицам и доходила до площади Пласа-де-Нептуно.
Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом в Испании снижается, в Мадриде она остаётся одной из самых высоких в стране.