Испания выходит из острой фазы пандемии

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Заболеваемость коронавирусом в Испании снизилась до 149 случаев на 100 тысяч жителей. И теперь страна официально вышла из фазы «высокого риска». Об этом сообщает информационное агентство Europa Press со ссылкой на постановление правительства «Ответные скоординированные меры контроля за распространением COVID-19».
Всего с начала пандемии коронавирусом в Испании заболели 3 149 012 человек (по состоянию на 5 марта). А погибли 71 138 пациентов.
Сейчас в медицинских учреждениях страны находятся 9 896 пациентов с коронавирусом. Из них 2 571 — в отделениях интенсивной терапии. За сутки (4 — 5 марта) были госпитализированы 908 человек, а выписаны 1 134. Из всех пациентов в испанских больницах на ковидных приходится почти 8% коек. А в реанимациях — 25%.