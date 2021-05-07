Только четыре региона Испании оставят комендантский час после 9 мая

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В Испании 9 мая завершается особый режим, введенный по всей стране в связи с ростом заболеваемости. Теперь автономные сообщества на региональном уровне решают, какие меры оставить, а какие отменить.
Только четыре региона решили оставить комендантский час: Валенсия, Наварра, Канарские и Балеарские острова. Таким образом, ограничения на передвижение по ночам по-прежнему будут актуальны почти для 20% населения страны, или 9 млн человек.
Кроме того, все автономные сообщества отменят закрытие своих границ по периметру. За исключением Балеарских островов.