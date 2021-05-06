Испанские врачи рассказали о детях с тяжелой формой ковида

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Дети болеют коронавирусом нечасто. И еще реже переносят его тяжело. Тем не менее, такие случаи бывают. За год пандемии в Испании в отделения интенсивной терапии 47 госпиталей попали 202 ребенка. Испанские педиатры составили портрет типичного пациента.
Средний возраст таких пациентов — 9 лет. Средний вес — 35 килограммов. Большинство (61%) - мальчики.
У 74% детей в отделениях интенсивной терапии ковид в тяжелой форме развился «сам по себе», а не на фоне какого-то другого заболевания.
Главной причиной попадания в отделение интенсивной терапии 70% маленьких пациентов стал синдром мультисистемного воспаления. Это довольно опасное состояние, которое может привезти к отказу работы органов. Проявляется высокой температурой, низким давлением и нехваткой кислорода.
В среднем дети проводили в отделениях интенсивной терапии 4 дня. Скончались 6 пациентов из 202.