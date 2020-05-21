Суточная смертность от коронавируса в Испании выросла до 95 человек

За последние 24 часа в Испании от COVID-19 скончались 95 человек. Это на 12 человек больше, чем накануне. Об этом сообщает в четверг Министерство здравоохранения Испании.
Всего от коронавируса в Испании умерли 27 888 человек. А число заболевших за сутки выросло на 416 человек и составило 232 555. За 24 часа госпитализированы 193 человека, а 31 пациент помещён в отделения интенсивной терапии.
Однако представитель Минздрава Фернандо Симон заявил, что тенденция к улучшению эпидемиологической ситуации в стране налицо.
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