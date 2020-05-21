Текстильная промышленность Испании изготовит 100 миллионов масок

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья заявил в четверг, что текстильная промышленность выпустит 100 млн защитных масок. Из них 5 млн будет готово уже на следующей неделе.
Министр подчеркнул, что производство гигиенических масок в таких количествах необходимо в свете нового распоряжения испанских властей, которые ужесточили маточный режим. Теперь ношение масок является обязательным во всех общественных местах, если не может быть гарантировано соблюдение безопасной дистанции между людьми.Темы: Общество