Суточная смертность от коронавируса в Испании упала до двухмесячного минимума

В Испании за сутки от коронавируса умерли 123 человек, на 20 меньше, чем накануне. Это минимальное значение за два последних месяца. Снизилось и число новых случаев заражения — до 373. Меньше было зарегистрировано только 8 марта — 330 диагнозов.
Всего с начала эпидемии в Испании COVID-19 обнаружен у 227 436 человек, погибли 26 744. Вылечились 137 139 пациентов.
Испания занимает четвёртое место в мире по числу жертв коронавируса после США, Великобритании и Италии. С понедельника в стране начинается переход некоторых регионов в «первую фазу» облегчения карантинного режима.Темы: Общество