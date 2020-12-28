Станет ли публичным список отказавшихся от вакцинации?

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В Испании тех, кто откажется от вакцинации против коронавируса, будут заносить в специальный список. О том, будет ли он общедоступным, рассказал в понедельник министр здравоохранения Сальвадор Илья.
По его словам, имена тех, кто решит не делать прививку от Covid-19, будут внесены в реестр, доступный партнёрам по Европейскому союзу. Цель этого списка — «зарегистрировать случаи отказа в Регистре вакцинации, чтобы узнать возможные причины». Но при этом список не будет публичным. Министр пообещал, что имена тех, кого будут ставить на учёт, сохранят в тайне. «Отказ от вакцинации будет регистрироваться в реестре, но это не будет публичный документ», - заверил он.
Кроме того, по его словам, будет вестись учет всех введенных доз.
Вакцинация в Испании остаётся добровольной. Тем не менее, власти призывают граждан не отказываться от прививки. А некоторые компании планируют принимать на работу только привитых сотрудников.