Средний размер пенсии в Испании вырос до 1192 евро

Последние новости Испании на русском языке
В августе средний размер пенсии в Испании вырос на 0,2% по сравнению с июлем и составил 1192 евро. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в пятницу Министерством по делам интеграции, социального обеспечения и миграции. На протяжении последних 10 лет пенсии в Испании растут, как и число пенсионеров.
В разных регионах страны размер пенсии отличается. Самые высокие получают жители Страны Басков (1285 евро), Астурии (1218) и Мадрида (1215), сообщает телеграм-канал "Испания".
Самые скромные пенсии выплачивают в Эстремадуре (862 евро), Галисии (887) и Мурсии (915).
Сейчас средний размер пенсии составляет 60% от среднего размера заработной платы в Испании (24 396 евро в год, по данным Национального института статистики).