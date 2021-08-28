Испания завершила эвакуацию людей из Афганистана

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Два последних самолета ВВС Испании прибыли в Дубай из Кабула, завершив операцию по эвакуации людей из Афганистана, сообщает Минобороны. 81 гражданин Испании покинул Афганистан на двух последних вывозных рейсах утром в пятницу. Среди них были военные, сотрудники посольства и правоохранительных органов.
По данным испанского правительства, всего из Афганистана были вывезены 2200 беженцев (53% мужчин, 47% женщин). Из них 1717 собираются просить убежище в Испании.