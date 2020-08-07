Социальная реклама в Испании: «В крематории жарче, чем в маске»

В Мадриде запустили кампанию по ношению масок среди молодежи. Чтобы привлечь внимание к проблеме отказа от ношения маски, в сеть выложили видео с серией повседневных ситуаций.
41-секундное видео начинается с изображения квартиры и закадровый голос говорит: «Ваш квартира, 32 градуса». Далее «Пиво с друзьями, 30 градусов»; затем — «Дискотека, 28 градусов»; затем Больница, 25 градусов», «Отделение интенсивной терапии, 22 градуса». Ролик заканчивается изображением крематория, «температура 980 градусов». «Есть места, где более душно, чем в маске. Защити себя, защити нас!» — призывают авторы кампании. Напомним, что ношение маски вне дома объявлено обязательным в Мадриде.
Также в эту среду Женералитет Каталонии выпустил другое видео, в котором звучит призыв соблюдать дистанцию, проводить гигиену рук и использовать маски.
«Что лучше: надеть маску или респиратор? Стоять на расстоянии двух метров друг от друга или провести два месяца в заключении? Иногда жизнь заставляет нас выбирать», - говорится в видео.Темы: Общество Мадрид