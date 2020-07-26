Ситуация с распространением коронавируса в Испании ухудшилась

За последние семь дней в Испании заболели коронавирусом 11 тысяч человек. Ситуация значительно ухудшилась в 30 из 52 провинций, сообщают информационные агентства. Если в июне в день в среднем COVID-19 подтверждался у 250 человек, то на этой неделе показатель вырос до 1500. Увеличилось и число пациентов, которым требуется госпитализация.
За последние сутки в стране коронавирус обнаружен у 2393 человек. Причём больше половины (1343) — в Каталонии. В Арагоне — 315 новых пациентов. В Стране Басков — 136. Сейчас это самые проблемные регионы.
Такая статистика наводит на мысль о начале новой волны коронавируса. Об этом, в частности, уже завила советник по вопросам здравоохранения Страны Басков Некане Мурга.Темы: Общество