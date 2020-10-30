Штраф за нарушение ограничений в Испании достигает 600 тысяч евро

Сейчас большинство регионов Испании закрыты по периметру из-за распространения коронавируса. Ограничения на передвижение коснулись 40 миллионов человек. Запрещено покидать пределы закрытой зоны без уважительной причины (поездка на работу, к врачу, различные форс-мажоры). За нарушение грозит штраф. И немаленький.
В зависимости от обстоятельств и последствий нарушения штраф может составить от 100 евро до 600 тысяч. Например, за «несоблюдение действующих санитарных норм» предусмотрен штраф до 3 000 евро. Куда хуже «совершение действий или бездействия, которые могут привести к риску или серьезному ущербу для здоровья населения». В том случае, если такие последствия посчитают не слишком серьёзными, можно отделаться штрафом в размере от 3001 до 60 000 евро. Если их сочтут «серьёзными», размер штрафа может вырасти до 600 000 евро. За «самовольное перемещение без уважительной причины» оштрафуют на сумму до 600 евро.
Кроме того, многое зависит от региона. Например, в Мурсии установлены штрафы до 3000 евро за нарушение противоковидных норм. В Арагоне за пересечение закрытой границы оштрафуют минимум на 300 евро. В Андалусии разброс штрафов большой — от 100 до 600 000 евро.Темы: Общество