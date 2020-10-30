Житель Испании случайно забрал из школы чужого ребёнка

Папа одной из учениц школы в муниципалитете Калелья (Барселона) по ошибке забрал после занятий другую девочку.
Мужчину зовут Хуан Мануэль. Свою ошибку он объясняет тем, что из-за непростых отношений с женой два года не видел дочь. За это время девочка изменилась. К тому же, сейчас все обязаны носить маски, что также помешало отцу отличить своего ребёнка от чужого.
Хуан Мануэль приехал в школу и назвал имя своей дочки — Амелия. Ему привели девочку с таким именем. Он забрал её и увёз. Вскоре за Амелией приехали родители и узнали, что их дочь уехала с каким-то мужчиной.
Полицейские довольно оперативно нашли Мануэля и задержали его. Когда выяснилось, что произошла ошибка и в школе учатся две Амелии, его отпустили.Темы: Общество